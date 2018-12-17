На излете 2018 год, в котором ее величество Судьба расставила вехи многих знаменательных исторических событий.

29 октября мы отметили 100-летие когда-то самой многочисленной молодежной организации - ВЛКСМ. Сегодня ее нет, но есть яркие представители нашей комсомольской юности и созидатели масштабных исторических событий молодежного движения в Татарстане, Казани, Казанском университете.

Один из них - Рияз Гатауллович Минзарипов, с 1976 года заместитель секретаря комитета ВЛКСМ КГУ, а с 1978 по 1981 год - секретарь комитета ВЛКСМ КГУ, ныне первый проректор КФУ.

- Рияз Гатауллович, комсомол был не только символом молодости и созидания, но и школой дружбы и взаимовыручки. А что для вас значил ВЛКСМ?

- Я бы сказал так: кем сегодня являюсь, что из себя как человек представляю, - это заслуга не только моей семьи, мамы, но и комсомола. Мое участие в комсомоле было могучей формирующей силой и замечательной школой. Мы приобретали навыки общения с людьми, смотрели, как работают другие, учились на ошибках, своих и чужих. Возьмите любого успешного руководителя, его самая большая заслуга в том, что он самокритичен. Иногда очень важно остановиться, подумать, правильно ли делаю, особенно когда решения касаются судеб людей. Работа в комсомоле формировала самокритичное отношение к себе - хороший ли ты специалист, организатор и товарищ.

- Правда, что комсомольский долг и комсомольская честь были не пустыми понятиями?

- Ребята мне говорили: ты возглавляешь штаб, отчитываешься перед коллективом. Когда за тобой стоит коллектив, то всегда ощущается ответственность и очень нужно при этом его доверие. Все начинается с малых дел, а потом это помогает и в больших. Все эти качества формировались в комсомоле, оттачивались самой жизнью.

- Какой из лозунгов комсомольского прошлого актуален и сейчас?

- «Учиться, учиться, учиться» - лозунг Владимира Ленина, прозвучавший на третьем съезде комсомола. Молодым нужно обязательно быть профессионалами и всегда совершенствоваться. А образование должно быть повернуто к жизни, быть взаимодействующей и саморазвивающейся системой. То есть жизнь диктует требования, образование их решает. Надо бы и нам укреплять такое взаимодействие.

- В комсомольской работе бывали ведь и перегибы?

- Бывали, да. Если вспомнить период коллективизации, именно комсомол смог сдвинуть сельское население, объединить его. Это всегда тяжело. Все мы помним высказывание Сталина в статье «Головокружение от успехов» о перегибах в реализации генеральной линии партии. Там речь о том, что многие проводили коллективизацию административным путем, а надо было убеждать сельчанина, чтобы люди поняли и осознанно шли в колхозы.

Меня тема коллективизации тоже коснулась. Моего деда раскулачили и посадили в тюрьму за отказ вступить в колхоз. Он был крепким хозяйственником, имел две лошади, три коровы, 15 овец и сам, без батраков, справлялся с многочисленным подворьем. Вот вам типичнейший перегиб. По маминой линии родственников вообще сослали в Сибирь. И что удивительно - дед там колхоз создал! Он был сильным организатором, верил в идею. А эта вера всегда помогала людям даже просто элементарно выжить.

- В студенческие времена были популярны поездки студентов на картошку...

- Да, направляли на уборку урожая овощей. К сожалению, некоторые негативно относились к этому. Говорили: почему сами колхозники не могут? Но тогда просто не хватало рабочих рук! Поездка была своеобразным камертоном: общая работа быстро показывает, кто есть кто, выявляет, как можно и нужно выстраивать отношения, учит, какие проблемы решать в первую очередь. Еще «картошка» делала благородное дело - ребята оценивали тяжесть сельского труда.

- У ВЛКСМ существовало общественное движение - ДНД. А вы со второго курса были ответственны за работу добровольных народных дружин...

- Мы следили за общественным порядком на улицах по вечерам, чтобы не было драк, пьяных, приставаний хулиганов к прохожим. А места общественного отдыха, такие как парк культуры Горького, уже патрулировали отряды боевых комсомольских дружин. БКД - это была постоянная общественная работа для комсомольцев. Я был начальником штаба БКД.

- В чем заключалась работа БКД?

- Мы проводили большую работу в школах с трудными подростками, ходили в семьи, работали в связке с сотрудниками милиции. Многие из наших подопечных стали потом уважаемыми людьми. Один, к примеру, даже полковником милиции. Воспитательная работа заключалась не только в порицании проступков. Студенты могли взять трудных ребят в университет, на какое-то мероприятие. Да и сами школьники тянулись к бэкадэшникам. Мы плотно работали со 116-й школой. Там учащиеся создали свой оперативный отряд и сотрудничали с нашей гвардией БКД. Такие ребята оказывали мощное оздоравливающее влияние на одноклассников.

- Случались экстремальные ситуации?

- Да, было дело. Однажды на нас напали хулиганы. Что называется, взяли числом: их 12, нас двое. Была драка, я пострадал - пришлось полежать в больнице с сотрясением мозга. Но когда их задержали, то разговор был очень жесткий. Не посадили, нет. Оштрафовали родителей - был тогда такой метод наказания. С бандитами не пришлось, к счастью, встречаться, но хулиганье было. Школа БКД снимала с нас розовые очки.

- Вся молодежь была тогда такой активной и сознательной?

- Конечно, были ребята, которые формально состояли в комсомоле и неохотно откликались на инициативы. А были такие, которые серьезно увлекались наукой, полностью в нее уходили. Таких ребят поддерживали.

Насчет сознательности приведу пример. Зима 1980 года. В городе прошел сильный снегопад, парк культуры Горького завален снегом. Мне звонит секретарь горкома: «Радик, снег в парке. Детям негде играть. Убрать бы надо». Поехал в студенческое общежитие, обратился к ребятам с просьбой. И хотя шла зимняя сессия, мне ответили: «Конечно, Радик, поможем». 200 человек спокойно вышли и за два часа расчистили дорожки. Университетская общность и сознательность всегда были присущи нашему поколению. Получается, доверяли мне как комсомольскому вожаку.

- Как вам удавалось вписаться в сутки: учеба, комсомольские будни, семья?

- В комсомольской жизни часто бывало так, что со своей половинкой встречались именно в гуще комсомольских дел. У меня так и случилось. С будущей женой познакомился в БКД. А потом вместе и по жизни пошли. Общественной работой занимался вечером, днем - учеба. Как-то находилось время на все.

- Есть сожаление, что этой организации уже нет?

- Конечно, с комсомолом исчезла некая духовная подушка безопасности, которую представлял тогда ВЛКСМ. Хотелось бы, чтобы была организация, которая помогала молодым социализироваться. К сожалению, молодежь сейчас несколько разобщена. Интернет - основной канал общения.

Чтобы появилась хорошая альтернатива комсомолу, нужна объединяющая идея. Какая? Мы все хотим сделать Россию сильной державой, чтобы люди жили в достатке и комфорте. Чтобы объединить молодежь, нужно серьезно и вдумчиво работать. Сожалею, что сегодня чувство патриотизма у молодежи развито недостаточно. Не всегда проявляется и чувство сплоченности и гордости за Россию. Конечно, это не вводится по указанию сверху, не регламентируется законом. Мы должны продемонстрировать молодежи заботу о людях.

- С вашей точки зрения как ученого и социолога, что потеряло общество с ликвидацией этой общественной организации?

- Потеряло, возможно, рычаг влияния на молодежь, канал формирования личности и гражданина. Была такая концепция в 90-е годы - студентов не надо воспитывать, их нужно только учить. Эта большая ошибка привела к тому, что выросло потерянное поколение. Была и другая точка зрения: зачем воспитывать, если есть СМИ, ТВ. К сожалению, есть случаи подачи непроверенной информации. Помните, как-то заявляли, что Ленин был шпионом Германии? Глупость чистейшая! Ленин и его окружение были воспитаны на марксистской теории, суть которой в том, что в обществе есть классы и в классовой борьбе пролетариат должен победить.

Мне очень импонируют идеи Маркса, он великий мыслитель, хотя слишком идеализировал человека. Одно точно, каждому из нас надо работать и работать над собой. Я за то, чтобы такая организация была.

- Вы и сегодня непрерывно работаете с молодежью. Она сейчас другая?

- Молодежь сегодня целеустремленная! Но вызывает порой тревожные чувства. Хочется, чтобы молодые люди не кидались на ложные идеалы золотого тельца. Главное, чтобы сохранили в себе все общечеловеческие ориентиры, основные постулаты которых мы видим сегодня в религии. Есть такое определение культуры: это мера человеческого в человеке. Хочу пожелать, чтобы каждый сберег в себе лучшие нравственные качества.

У меня очень благодарное отношение к комсомолу. Комсомольское время не стирается из памяти - и школа, и студенчество, и комсомольская работа. Я безмерно благодарен комсомолу за все, а также всем тем, с кем пришлось работать и идти по жизни рядом!