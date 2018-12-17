Во вторник в музее КГЭУ была открыта новая экспозиция, посвященная полувековой истории ВУЗа. В торжественной церемонии приняли участие ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, преподаватели университета, студенты, представители энергетических компаний республики.

- Музей КГЭУ существовал и раньше, но в небольшом кабинете. С учетом того, что музея истории, становления энергетики в Татарстане нет, то мы решили сделать наш университет консолидирующим центром. В музее мы представили взаимосвязь истории энергетики и университета. На данный момент завершен первый этап и в дальнейшем будем развивать экспозицию. Сегодня пригласили ветеранов, выпускников, преподавателей и других гостей. Они нас поддержали, многие принесли ценнейшие экспонаты. Настоящий энергетик - он всегда щедрый! - заявил в беседе с корреспондентом «КВ» ректор Эдвард Абдуллазянов.

На открытие экспозиции гости мероприятия пришли с подарками. Так, фонды музея пополнились керамическими изоляторами вековой давности, измерительными приборами. Одним из наиболее щедрых подарков стал оригинал акции российско-бельгийской компании «Газ и электричество города Казани» (Gaz & Electricite de la ville de Kazan). Ее подарил ведущий инженер по технической эксплуатации оборудования КЭС Дамир Галлямов.

- Меня всегда интересовала история, особенно история энергетики. Когда начинал свою карьеру, то работал на очень старой подстанции, где были старые приборы, реле. В процессе реконструкции их выбрасывают, сдают на утилизацию, а я что-то оставлял себе. Постепенно втянулся в это, познакомился с коллекционерами. Однажды увидел у них старинные документы, в том числе акции компании «Газ и электричество города Казани» и приобрел. Узнал, что в университете есть люди, которым нравится заниматься музейным делом, буквально глаза горят. С такими людьми очень приятно работать, - подчеркнул даритель.

Ректор КГЭУ отметил, что в экспозиции есть уникальные вещи.

- Думаю, со временем они могут остаться в единственном экземпляре. Но музей не должен стоять на месте - нужно обновление и поиск направлений дальнейшего развития.

Экспозиция музея расположена на третьем этаже корпуса «Д» учебного заведения. Поднимаясь по главной лестнице, окунаешься в историю - здесь и стилизованное изображение губернского города Казань, и работающий уличный газовый фонарь, а вдоль стен размещены документы, фотографии, предметы. Каждый исторический период сопровождается цитатами известных деятелей.

- Изюминка экспозиции - люди. Благодаря профессионалам своего дела у нас сформировалась энергетика Татарстана, - сказал Эдвард Абдуллазянов.

Концепцию университетского музея нам раскрыла его заведующая, кандидат исторических наук, доцент Гузель Сайфутдинова.

- Нынешняя трансформация музея - уже третья, - рассказывает Гузель Сайфутдинова. - Сначала это был обычный ВУЗовский музей в традиционном стиле - с деревянными витринами, фотографиями и экспозиционный ряд был не самый богатый. В основном мы говорили об истории КГЭУ. Задумка ректора, Эдварда Юнусовича, была совершенно оригинальной - высокие музейные технологии.

Экспозиция охватывает два зала, хронологически связанных друг с другом.

- Первый зал начинает повествование с 1840 года, с момента появления первых уличных фонарей в Казани. А второй зал рассказывает об истории нашего университета с 1968 года. Таким образом, у нас оказалась задействована аудитория и околоаудиторное пространство. Тем самым мы постоянно демонстрируем экспозиционный ряд с фотографиями, документами, предметами. В числе наших дарителей много выпускников, особенно если сложилась энергетическая династия. Их дети, внуки, которые у нас учатся, приходят в музей и говорят: «Я деду расскажу, он что-нибудь передаст». Тем самым мы обзаводимся экспозиционным рядом, - заявила научный сотрудник.

Концепция музея была утверждена в 2016 году. В настоящее время в его фондах около 100 единиц хранения предметного ряда и около 2 тыс. фотографий и документов. Причем посетителям доступны лишь 10% этого объема научных богатств.

- Специфика энергетики - тяжелые экспонаты, массой от тонны. Поэтому мы не можем демонстрировать то, что хотелось бы. Да, рядом с корпусом «Д» многотонные экспонаты представлены, но в аудитории их разместить невозможно. Одним из интереснейших экспонатов экспозиции является акция общества «Газ и электричество города Казани» конца XIX века. Именно с этого акционерного общества, можно сказать, началась энергетика РТ. Благодаря открытию общества у нас появился первый электрический трамвай, причем раньше, чем в столице империи Санкт-Петербурге, - подчеркнула Гузель Сайфутдинова.

Фишка университетского музея - его ориентированность на цифровые технологии. Интерактивная часть представлена пятью медиа-панелями, каждая охватывает десятилетие работы КГЭУ. Благодаря им посетители могут ознакомиться с составами кафедр разных лет, их выпускниками и узнать об основных вехах истории КГЭУ.

Команда ВУЗа не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у сотрудников музея создание онлайн-версии экспозиции для сайта. В настоящее время ведется разработка 3D-визуализации, а также будет представлен фотографический ряд.