В ходе рейда в Казани в автосервисе обнаружили нелегальных мигрантов

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#МойГеройМояСемья
19 февраля 2025  16:49
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Полицейские Татарстана провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов, на этот раз в одном из автосервисов Казани. Видео с места событий было опубликовано пресс-службой МВД Республики Татарстан. В результате операции задержаны семь выходцев из ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство РФ.  

Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью УУР и Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан проверили помещение автосервиса в рамках оперативно-профилактического мероприятия. В ходе проверки были выявлены семь иностранных граждан, нарушивших правила пребывания и трудовой деятельности в России.  

В отношении задержанных составлены административные материалы по следующим статьям КоАП РФ:  
- Части 1, 1.1 и 4 статьи 18.8 – нарушение режима пребывания (проживания) в РФ, включая несоблюдение правил въезда, миграционного учета, передвижения и выбора места жительства;  
- Часть 1 статьи 18.10 – незаконное осуществление трудовой деятельности.  

Все задержанные были помещены в специальные помещения для содержания отдела полиции «Гвардейский» УМВД России по Казани.  

Суд оштрафовал каждого из нарушителей на 2 тысячи рублей. Кроме того:  
- Один мигрант будет принудительно выдворен за пределы Российской Федерации;  
- Еще один обязан самостоятельно покинуть Россию под контролем властей.  

Рейд проведен в рамках борьбы с нелегальной миграцией и незаконной трудовой деятельностью. Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности и соблюдение миграционного законодательства в регионе.  

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