1 мм осадков - это много или мало?

Разъяснить суть терминов поможет наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Довольно очевидно, что атмосферные осадки - это вода в жидком и твердом состоянии, выпадающая из облаков (дождь, морось, снег, мокрый снег, снежная крупа, ледяная крупа, град, ледяной дождь) или осаждающаяся непосредственно из воздуха (роса, иней, изморозь). Количество осадков, в каком бы виде они ни выпадали, в Гидрометслужбе условились для сопоставимости привести к единому знаменателю - их измеряют в миллиметрах. Например, снег, который попал в осадкомер, растапливают, выливают в осадкомерный стакан и получают эквивалент: сколько бы это было жидкости, если бы шел дождь.

Количество осадков оценивается как чистый объем жидкости, оказавшейся на земле за определенный период времени. Это высота слоя воды в миллиметрах, который образовался бы на участке земли площадью 1 кв. м, если бы осадки не стекали, не просачивались в почву и не испарялись - это для дождя. Для твердых осадков - то же самое, только если этот снег растопить. Количество осадков в миллиметрах показывает, сколько литров (килограммов) воды вылилось на каждый квадратный метр поверхности: 1 мм - это 1 кг (литр) на 1 кв. м.

На метеостанциях два раза в сутки - за ночь и за день - снимаются показатели с прибора, называемого осадкомером Третьякова. Это, говоря простым языком, ведро, установленное на высоте 2 м и защищенное от ветра. В него попадают дождь и снег. Осадкомерный стакан - обычный прозрачный сосуд с делениями. Все очень просто и наглядно. Сто лет назад метеонаблюдения вели точно так же. И это позволяет сохранить единый ряд наблюдений и сравнивать нынешнюю погоду с той, что была в прошлом и позапрошлом веках.

В случае со снегом следует разделять понятия «количество осадков» и «высота снежного покрова». Количество осадков измеряют за определенный отрезок времени, например за сутки, месяц или год. Высоту снежного покрова контролируют с начала зимы до конца.

Имеются и нюансы. Как известно, снег бывает разным - сухим, мокрым, мелким, крупным. В зависимости от температуры и влажности снежинки имеют различную структуру. При низкой температуре и слабом ветре крупные снежинки нагромождаются друг на друга, образуя небольшой по плотности, но высокий снежный покров. И наоборот, при сильном ветре и мелком снеге снежный покров получается плотным и невысоким.

В среднем вычислили, что 1 см растопленного снега дает 1 мм воды в осадкомерном стакане. Точной формулы перевода миллиметров выпавшего снега в сантиметры высоты покрова нет - это зависит от структуры снега. Сухой воздушный и менее плотный снег образует более высокий покров, чем влажный и плотный при одном и том же количестве миллиметров выпавшей влаги. Обычно 1 мм осадков в виде снега приравнивается к 1 - 1,5 см снега, который мы видим на улице.

Для измерения высоты снежного покрова на метеоплощадках установлены специальные рейки. Высота снежного покрова является накопительной величиной и измеряется в сантиметрах - она, как правило, максимальна в конце зимы и в наших краях к последним числам февраля равна в среднем 50 см. Нынешние рекордные снегопады января уже вдвое превысили среднюю высоту снежного покрова на площадке.

А теперь посчитаем на примере и будем уважать миллиметр осадков. Итак, 1 мм осадков равен 1 л воды на 1 кв. м.

Чтобы представить себе, насколько велико это количество выпадающей воды, переведем на гектар площади. Один га равен 100 соткам, или 10000 кв. м.

Получается, что 1 мм осадков (0,001 м) на 1 га площади (10000 кв. м) дает в массе 10 кубометров (или тонн) воды. 1 кубометр равен 1000 л, или 100 десятилитровых ведер, 10 кубометров - 1000 ведер воды. Впечатляет? А это всего лишь 1 мм осадков.