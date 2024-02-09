10 фильмов будут сняты благодаря Минкульту РТ

В этом году Министерство культуры РТ выделит 8 млн. рублей на поддержку создания 10 фильмов. Средства будут распределяться на конкурсной основе.

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Республика
9 февраля 2024  12:25
Автор:
Владислав Косолапкин

В конкурсе примут участие республиканские НКО, финансирование может быть получено на съемки документальных, игровых и анимационных фильмов.

Организаторы конкурса предлагают снять фильмы на различные темы: преемственность семейных ценностей, 100-летие татарстанского кинематографа, произведения Каюма Насыри и многие другие.

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 5 марта 2024 года. Вместе с заявкой необходимо предоставить синопсис, сценарий, смету кинопроекта, презентацию и видеоролик (при наличии).

Питчинг проектов пройдет 12 марта в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня образования ГБУК РТ «Татаркино».

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