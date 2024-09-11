10-летняя школьница пострадала под колесами «Приоры» в Челнах

В Набережных Челнах на улице Татарстан водитель автомобиля «Лада Приора» сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Как сообщили в ГИБДД республики, инцидент произошел напротив дома №8. 24-летний водитель не уступил дорогу юной участнице дорожного движения, переходившей дорогу по «зебре».

В результате ДТП 10-летняя школьница получила травмы. Прибывшие на место происшествия медики оказали девочке первую помощь и доставили ее в больницу. Серьезных повреждений у ребенка не обнаружили, и после осмотра ее отпустили домой.



В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.