10 тысяч человек приняли участие в весеннем этапе акции «Чистые леса Татарстана»

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Республика
25 июня 2024  09:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году весенний этап республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» завершился успешно. В акции приняли участие 10 тысяч человек, которые очистили леса от мусора и подготовили их к новому сезону.

В ходе мероприятия было собрано и вывезено из лесного фонда 400 кубометров твердых бытовых отходов. Также было сложено в кучи для перегнивания 2600 кубометров сухостоя и валежника.

В акции «Чистые леса Татарстана» участвовали специалисты Минлесхоза РТ, сотрудники различных организаций и предприятий республики, арендаторы лесных участков, представители садоводческих товариществ и кооперативов, студенты, а также волонтеры.

Акция проводилась с 22 апреля по 22 июня. Ее главная цель – создание благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах. Проведение таких мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Экология».

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