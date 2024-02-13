10 тысяч членов УИК пройдут по домам татарстанцев, чтобы уведомить о выборах Президента РФ

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Россия/Мир
13 февраля 2024  20:13
Автор:
Эндже Гарафиева

10 тысяч членов участковых избирательных комиссий пойдут по домам татарстанцев, чтобы рассказать им о предстоящем голосовании. Во время разговора татарстанцам не нужно сообщать о себе персональную информацию или предъявлять личные документы.

Участников проекта «ИнформУИК», который стартует 17 февраля, можно будет узнать по следующим деталям:

  • накидка с символикой президентских выборов;
  • большой и заметный нагрудный значок в форме латинской буквы «V»;
  • именной бейдж;
  • брендированный планшет;
  • удостоверение члена избирательной комиссии;
  • брошюры о президентских выборах.

Выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта.

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