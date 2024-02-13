10 тысяч членов УИК пройдут по домам татарстанцев, чтобы уведомить о выборах Президента РФ

10 тысяч членов участковых избирательных комиссий пойдут по домам татарстанцев, чтобы рассказать им о предстоящем голосовании. Во время разговора татарстанцам не нужно сообщать о себе персональную информацию или предъявлять личные документы.
Участников проекта «ИнформУИК», который стартует 17 февраля, можно будет узнать по следующим деталям:
- накидка с символикой президентских выборов;
- большой и заметный нагрудный значок в форме латинской буквы «V»;
- именной бейдж;
- брендированный планшет;
- удостоверение члена избирательной комиссии;
- брошюры о президентских выборах.
Выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта.