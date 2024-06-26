100 миллионов рублей инвестируют в создание мемориального комплекса в Казани

В Казани продолжается строительство нового иудейского кладбища площадью 9,9 га на улице Мамадышский тракт. На эти цели из городского бюджета выделили 100 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник Управления по организации ритуальных услуг города Марат Ишкин на XXX сессии Казанской городской думы.

«На сегодня подрядной организацией проведены работы по вертикальной планировке участка, строительству административного здания и здания хозяйственного назначения», – отметил Ишкин.

В 2024 году на строящемся кладбище планируют провести отделку зданий, установить ограждения на территории и провести частичное благоустройство. Также планируется организовать наружное освещение и установить камеры видеонаблюдения.

Строительство нового иудейского кладбища является важным проектом для Казани, который обеспечит достойное место для похоронения представителей иудейской общины города.