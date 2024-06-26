100 миллионов рублей инвестируют в создание мемориального комплекса в Казани

news_top_970_100
Город
26 июня 2024  14:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продолжается строительство нового иудейского кладбища площадью 9,9 га на улице Мамадышский тракт. На эти цели из городского бюджета выделили 100 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник Управления по организации ритуальных услуг города Марат Ишкин на XXX сессии Казанской городской думы.

«На сегодня подрядной организацией проведены работы по вертикальной планировке участка, строительству административного здания и здания хозяйственного назначения», – отметил Ишкин.

В 2024 году на строящемся кладбище планируют провести отделку зданий, установить ограждения на территории и провести частичное благоустройство. Также планируется организовать наружное освещение и установить камеры видеонаблюдения.

Строительство нового иудейского кладбища является важным проектом для Казани, который обеспечит достойное место для похоронения представителей иудейской общины города.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани проверяют сообщения о стрельбе подростков во дворе жилого дома
Переменчивая погода ожидается в Татарстане 28 июня
В мае автомобили с пробегом обошлись россиянам в 575 млрд рублей
Боец СВО обрел надежду на улыбку после операции на лицевом нерве в Казани
Высокооплачиваемая работа!
Чистопольские врачи спасли от гибели птенцов чижа
В Казани забытые могилы выдающихся людей могут стать туристическими объектами
Парк Горького в Казани отметит день рождения экскурсией и ретро-фильмом