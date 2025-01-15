100 обращений в день направляли в жилинспекцию Татарстана в 2024 году

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Республика
15 января 2025  09:53

В 2024 году жители Татарстана активно обращались в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Ежедневно в ведомство поступало порядка 100 обращений, а за год их количество превысило 23,7 тысячи. Это стало рекордом за последние 10 лет.  

Для сравнения, в 2023 году татарстанцы направили 17,6 тысяч официальных обращений. Однако, как уточнили в пресс-службе ГЖИ, многие вопросы поступали и через социальные сети, что не учитывается в официальной статистике.  

Основные темы обращений касались содержания общедомового имущества (45,9%), качества жилищно-коммунальных услуг (22,4%) и работы управляющих компаний (17,2%). При этом количество жалоб на начисления за ЖКУ сократилось почти на 25%.  

Такой рост активности граждан свидетельствует о повышении доверия к жилинспекции и стремлении решать жилищные проблемы через официальные каналы.

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