11-12 июня Казань примет международный форум министров образования

11-12 июня в казанском ИТ-парке пройдет III Международный форум министров образования «Формируя будущее». Мероприятие соберет представителей более 30 стран, включая ОАЭ, Беларусь и страны Африки.

Организаторами выступают Минпросвещения России, Правительство Татарстана и фонд «Моя история». Участники обсудят цифровизацию образования, искусственный интеллект, инклюзивное обучение и международное сотрудничество.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что форум станет площадкой для обмена опытом и поиска новых решений в сфере образования. В рамках мероприятия запланирован телемост с «Артеком», отмечающим 100-летие.

Гости форума также посетят Университет Иннополис – один из ведущих IT-вузов страны.