11-12 июня Казань примет международный форум министров образования

news_top_970_100
Город
26 мая 2025  16:11

11-12 июня в казанском ИТ-парке пройдет III Международный форум министров образования «Формируя будущее». Мероприятие соберет представителей более 30 стран, включая ОАЭ, Беларусь и страны Африки.

Организаторами выступают Минпросвещения России, Правительство Татарстана и фонд «Моя история». Участники обсудят цифровизацию образования, искусственный интеллект, инклюзивное обучение и международное сотрудничество.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что форум станет площадкой для обмена опытом и поиска новых решений в сфере образования. В рамках мероприятия запланирован телемост с «Артеком», отмечающим 100-летие.

Гости форума также посетят Университет Иннополис – один из ведущих IT-вузов страны.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан вошел в топ-5 привлекательных для туристов регионов
Казанский ветеран спорта завоевал золото на престижных международных соревнованиях
Депутат Госдумы отметил вклад Раиса РТ в развитие туризма в стране
Суд в Казани отправил под стражу мужа, обвиняемого в убийстве жены
Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Roland Garros-2025
В Нижнекамске фирма погасила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры
11-12 июня Казань примет международный форум министров образования
В Казани готовит проект замены газовых колонок на центральное ГВС