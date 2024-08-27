11-летняя девочка скончалась в Татарстане после употребления шаурмы в кафе

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Республика
27 августа 2024  14:02
Автор:
Эндже Гарафиева

11-летняя девочка скончалась после употребления шаурмы, купленной в кафе «Нур» в городе Тетюши. Об этом факте сообщает пресс-служба Следственного комитета России по РТ.

Ребёнок поступил в центральную районную больницу в состоянии тяжелой пищевой токсикоинфекции.

После сообщения об этом было проведено расследование в кафе. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарно-дезинфекционного режима, правил хранения и приготовления блюд, а также личной гигиены персонала.

В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего кафе, составлен протокол о временном приостановлении деятельности, заведение опечатано, а материалы дела переданы в суд.

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«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой Тетюшского района», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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