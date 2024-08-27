11-летняя девочка скончалась в Татарстане после употребления шаурмы в кафе

11-летняя девочка скончалась после употребления шаурмы, купленной в кафе «Нур» в городе Тетюши. Об этом факте сообщает пресс-служба Следственного комитета России по РТ.

Ребёнок поступил в центральную районную больницу в состоянии тяжелой пищевой токсикоинфекции.

После сообщения об этом было проведено расследование в кафе. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарно-дезинфекционного режима, правил хранения и приготовления блюд, а также личной гигиены персонала.

В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего кафе, составлен протокол о временном приостановлении деятельности, заведение опечатано, а материалы дела переданы в суд.

Специалисты проводят судебно-медицинские мероприятия для установления точной причины смерти