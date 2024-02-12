12 новых домов введут в эксплуатацию в 2024 году в Казани

В 2024 году, рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов в ходе делового понелельника, в Казани запланировано ввести в эксплуатацию еще 12 домов на 1,7 тыс. квартир площадью более 110 тыс. кв. метров. 6 домов — это соципотечное жилье в ЖК „Салават купере“.

В прошлом году в Казани ввели в эксплуатацию 10 новых многоквартирных домов. Благодаря реализации жилищных программ 189 человек в 2023 году получили ключи от новых квартир: 131 человек по программе «Молодая семья», 17 — по соципотеке, 22 — за счет субсидий, 19 — по договору соцнайма.