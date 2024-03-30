В Казани состоялся 12 Республиканский ифтар

Символично, что в нем приняло участие примерно 12 тысяч человек. Это очередной рекорд для казанского ифтара.

29 марта, примерно с 15.00 к МВЦ «Казань Экспо», где проходило мероприятие, стали съезжаться тысячи людей. Среди них были не только казанцы, но и жители отдаленных городов и районов республики, а также представители других регионов и стран.

Среди почетных гостей ифтара были Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Также еще до начала намаза перед гостями праздника гостями выступил участник СВО, получивший ранение в зоне боевых действий. но уже восстановившийся Айнур Ягудин и рассказал о своем пути к ифтару.

Программа ифтара помимо вечернего намаза и собственно совместного приема пищи включала в себя халяль-маркет. В холле «Казань Экспо» разместились прилавки местных производителей с продуктами питания, украшениями, бижутерией, печатной и сувенирной продукцией, сделанной по стандартам шариата.

Около 17.00 начался традиционный намаз, в котором приняли участие практически все гости праздника. После намаза участники ифтара прочитали дуа за народ Палестины, о жертвах и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве, о благополучии Родины.

Затем начался ифтар. Гостей угощали пловом, треугольниками, чак-чаком, биккенами, а также фруктами и овощами. Запивали угощение чистой водой либо лимонадом.

Каждый гость при выходе с мероприятия мог получить в подарок мусхаф – обновленное издание Корана «Казан басмасы».

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин в своей речи отметил, что

республиканский ифтар давно уже превратился в международное мероприятие. Он надеется расширить географию в следующем году. Главный посыл ифтара, по мнению муфтия, – объединение людей.