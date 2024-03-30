В Казани состоялся 12 Республиканский ифтар

Гости праздника почувствовали единение на фоне непростых политических событий.

news_top_970_100
Город
30 марта 2024  10:18
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Дмитрий Смирнов

Символично, что в нем приняло участие примерно 12 тысяч человек. Это очередной рекорд для казанского ифтара. 

29 марта, примерно с 15.00 к МВЦ «Казань Экспо», где проходило мероприятие, стали съезжаться тысячи людей. Среди них были не только казанцы, но и жители отдаленных городов и районов республики, а также представители других регионов и стран.  
Среди почетных гостей ифтара были Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Также еще до начала намаза перед гостями праздника гостями выступил участник СВО, получивший ранение в зоне боевых действий. но уже восстановившийся Айнур Ягудин и рассказал о своем пути к ифтару.  

Программа ифтара помимо вечернего намаза и собственно совместного приема пищи включала в себя халяль-маркет. В холле «Казань Экспо» разместились прилавки местных производителей с продуктами питания, украшениями, бижутерией, печатной и сувенирной продукцией, сделанной по стандартам шариата. 

Около 17.00 начался традиционный намаз, в котором приняли участие практически все гости праздника. После намаза участники ифтара прочитали дуа за народ Палестины, о жертвах и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве, о благополучии Родины.

Затем начался ифтар. Гостей угощали пловом, треугольниками, чак-чаком, биккенами, а также фруктами и овощами. Запивали угощение чистой водой либо лимонадом.

Каждый гость при выходе с мероприятия мог получить в подарок мусхаф – обновленное издание Корана «Казан басмасы».

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин в своей речи отметил, что 
республиканский ифтар давно уже превратился в международное мероприятие. Он надеется расширить географию в следующем году. Главный посыл ифтара, по мнению муфтия, – объединение людей. 

 

  • Дмитрий Смирнов

    Дмитрий Смирнов

  • Дмитрий Смирнов

    Дмитрий Смирнов

  • Дмитрий Смирнов

    Дмитрий Смирнов

  • Дмитрий Смирнов

    Дмитрий Смирнов

  • Дмитрий Смирнов

    Дмитрий Смирнов

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
150 тысяч татарстанцев отдали свои голоса за общественные пространства во всероссийском голосовании
В Казани состоялся 12 Республиканский ифтар
В Казани поймали пьяного 16-летнего подростка, который протащил инспектора ДПС на капоте
Мать пятерых детей из Татарстана окажется за решеткой за неуплату алиментов
Татарстан побил свой рекорд по количеству стартапов на Российский венчурный форум
Пик сезона клещей в Татарстане начнется при установлении температуры в +15
Олимпийские чемпионы выйдут на старт Югорского лыжного марафона
Казань, Москва и Санкт-Петербург подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма