1,2 тысячи пешеходов за 10 дней привлекли к ответственности за нарушение ПДД

В Татарстане провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Инспекторы в течение 1,5 недель организовывали рейды, где помогали пешеходам перейти проезжую часть, отдавая им преимущество перед автомобилистами, а также пресекали нарушения правил дорожного движения.

Так, с 4 по 13 марта привлекли 1,2 тысячи пешеходов и 965 водителей. На них был составлены протоколы об административном нарушении, вынесено предупреждение или назначен штраф. 500 рублей для пешеходов, до 2,5 тысяч рублей для водителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что в 2024 году уже произошло порядка 90 ДТП с участием пешеходов. 4 человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.