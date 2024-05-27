1,2 тысячи казанских выпускников претендуют на получение медали в этом году

news_top_970_100
Город
27 мая 2024  15:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана назвали количество выпускников, которые при успешной сдаче ЕГЭ смогут получить медали «За особые успехи в учении». На них будут претендовать 1,2 тысячи выпускников 11-х классов. От их общего числа – это чуть больше 21%.

Согласно нововведению, в этом году медаль имеет степени. Медаль первой степени получает отличник, сдавший экзамены не менее, чем на 70 баллов. Второй степени – при условии, что выпущен с 1-2 четверками в аттестате и баллами не ниже 60. 

Ранее мы писали, что общегородской выпускной объединит 20 тысяч одиннадцатиклассников и девятиклассников Казани на площадке «Татнефть арены» в предстоящую пятницу, 28 июня.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Нижнекамске произошло смертельное ДТП
Рустам Минниханов участвует в заседании Совета регионов России и Узбекистана
В лагерях Татарстана обнаружены нарушения пожарной безопасности
Детская железная дорога, фестивали творчества и эстафеты: программа к 1 июня в Казани
Из бюджета Татарстана выделят средства вузам на развитие инженерных школ
Первая сельская агломерация появится в Татарстане
В Татарстане заведующую детсада «поймали» на мошенничестве
В Татарстане назначены новые прокуроры