1,2 тысячи казанских выпускников претендуют на получение медали в этом году

В столице Татарстана назвали количество выпускников, которые при успешной сдаче ЕГЭ смогут получить медали «За особые успехи в учении». На них будут претендовать 1,2 тысячи выпускников 11-х классов. От их общего числа – это чуть больше 21%.

Согласно нововведению, в этом году медаль имеет степени. Медаль первой степени получает отличник, сдавший экзамены не менее, чем на 70 баллов. Второй степени – при условии, что выпущен с 1-2 четверками в аттестате и баллами не ниже 60.

Ранее мы писали, что общегородской выпускной объединит 20 тысяч одиннадцатиклассников и девятиклассников Казани на площадке «Татнефть арены» в предстоящую пятницу, 28 июня.