125 тысяч татарстанцев присоединились к санитарно-экологическому двухмесячнику

За четыре недели двухмесячника было вывезено почти 50 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков подчеркнул важность весенней генеральной уборки.

В рамках благоустройства и озеленения муниципалитеты высадили более 24 тыс. деревьев и кустарников. А также проведены два авиаоблета и мониторинг водных объектов и придорожных полос.

Подрядные организации Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ подключились к наведению порядка.

Основная часть обращений от татарстанцев связана с несанкционированным размещением отходов.

Двухмесячник по санитарно-экологической очистке территорий способствует достижению целей национального проекта «Экология».