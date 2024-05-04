125 тысяч татарстанцев присоединились к санитарно-экологическому двухмесячнику

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Республика
4 мая 2024  11:25
Автор:
Эндже Гарафиева

За четыре недели двухмесячника было вывезено почти 50 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков подчеркнул важность весенней генеральной уборки.

В рамках благоустройства и озеленения муниципалитеты высадили более 24 тыс. деревьев и кустарников. А также проведены два авиаоблета и мониторинг водных объектов и придорожных полос.

Подрядные организации Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ подключились к наведению порядка.

Основная часть обращений от татарстанцев связана с несанкционированным размещением отходов.

Двухмесячник по санитарно-экологической очистке территорий способствует достижению целей национального проекта «Экология». 

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