1250 рукотворных роз со всей страны: в Казани из глины создали рекордный флаг Российской Федерации

Когда мы слышим «мировой рекорд», то мысленно представляем себе дорожки стадиона или плавательного бассейна, ну или помост, где атлеты устанавливают наивысшие достижения. Но, оказывается, этот процесс может происходить и в антураже цветочной оранжереи, хотя эмоции по накалу здесь не уступают спортивным турнирам.

В этом смогли убедиться все, кто побывал 12 июня казанском культурном центре «Сайдаш». В День России там изготовили из цветов ручной работы самый большой в мире флаг страны.

Организовала и провела акцию онлайн-школа «Мир лепки цветов». У ее создателя и руководителя, жительницы Казани Татьяны Ирзиной в это день, как говорится, хлопот был полон рот. Тем не менее, она, пока подопечные наводили последние штрихи в цветочном триколоре, нашла время ответить на вопросы «КВ».

Татьяна Ирзина в прямом эфире для своих многочисленных последователей. Фото: © Дмитрий Сивков

— Как пришла идея пойти на такой рекорд?

— Знакомая рассказала, о том, как-то организовала исполнение татарской песни трехсот тридцати тремя баянистами. Вот тогда и пришла мысль, сделать что-то подобное. Ведь для этого есть все возможности, к нам на интенсив каждый год приезжает много людей. Этим летом панировалось сотня участниц, и подумалось, что было бы классно, если бы вместе сделали что-то выдающееся. А раз наши сборы пришлись на День России, то и появилась идея с флагом.

Я поделилась ей с ученицами, а их по всей стране тысячи, они эту идею поддержали. Стали лепить и присылать по почте свои розы. По несколько штук по цветам триколора. Обговорили, какого они будут примерно диаметра.

Моменты создание рекордного флага: предельное внимание к деталям и процессу. Фото: © Дмитрий Сивков

— Сколько в итоге собралось розочек?

— Точно не знаю, после подсчета для фиксации рекорда, точно станет известно. Но больше тысячи, это точно. Еще и на интенсиве, уже тут, в Казани доделывали. И все равно, не хватило. Сами видели, еще штук двадцать слепили уже по ходу дела.

— То есть ваш флаг получился российским не только по форме, но и по сути. Какова география участниц этого проекта?

— На вскидку и не скажешь. Только на интенсив девочки приехали из Хабаровска, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Сочи... А с учетом почтовых отправлений, это точно вся наша страна.

Бутоны роз для флага присылали со всей страны. Каждая из них – именная. Фото: © Дмитрий Сивков

— Как думаете, долго ли устоит ваш мировой рекорд? Найдутся желающие его побить?

— Пусть попробуют! Но, думаю, рекорд будет стоять, пока сами его побьем. У нас ведь самая крупная в мире онлайн-школа по лепке цветов из полимерной глины — охвачено порядка 70 тысяч людей.

Не меньшее внимание, чем сам процесс установления рекордов, привлекала выставка изделий «Мир лепки цветов». Фото: © Дмитрий Сивков

— Понятно, почему сегодня вы не на один мировой рекорд замахнулись, а сразу на три.

— Да, планировали три. Помимо флага, это еще и самые большие букеты ландышей незабудок из полимерной глины. С ландышами получилось, а вот с незабудками — нет. Мастерицы очень много сил потратили на создание веточек ландышей.

Почетный гость мероприятия - зампред Комитета Госовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев не без удовольствия принял участие в импровизированном мастер-классе по лепке цветов. Фото: © Дмитрий Сивков

— Выдохлись, можно сказать, выражаясь спортивной терминологией?

— Да. Это ведь очень тонкая и кропотливая работа. Например, только после сотого бутончика, наверное, у них стало получаться лепить, как полагалось. Несколько веточек незабудок для задела тоже сделали, но отложим рекорд не следующий раз

— А это раз, когда будет и что еще тогда ждать?

— Когда точно не скажу, в вот на счет планов, то подумываем изготовить флаг Татарстана.

Художница Анастасия Бузунеева, вдохновленная красотой, рукотворных цветов специально для выставки написала серю картин. Фото: © Дмитрий Сивков

— В разговоре вы не раз употребляете слово «девочки», и это понятие, как я понял, вне возрастное. А вот «мальчики» — ни разу. Не популярен, этот вид творчества у мужчин? Здесь всего одного увидели.

— Мужчин на перечет, сейчас у меня всего три занимается. А здесь, это Валерий Дрей — мой коллега из Москвы. У него своя школа по лепке. Пригласили его в качестве председателя жюри, ведь сегодня еще параллельно детский и взрослый чемпионаты по лепке проводим.

Единственный мужчина среди «цветоводов» Валерий Дрей из Москвы принял участие в создании рекордного букета из ландышей. Фото: © Дмитрий Сивков

— А сколько времени сами лепкой занимаетесь и кем были в «прошлой жизни»?

— Десять лет в этой теме. До этого работала шесть лет учителем начальных классов, даже становилась Учителем года Советского района Казани. Потом руководила филиалом страховой компании. Затем был декретный отпуск, пошла на мастер-класс и все...

— Не вернулись?

— Нет. Родила с лепкой двоих детей. Дочке семь лет, и она к сегодняшним рекордам тоже руку приложила — лепила ландыши.

Королева цветочного бала Татьяна Ирзина. Пойти на рекорд ее вдохновили 333 баяниста. Фото: © Дмитрий Сивков

На этом наше общение пришлось прервать. Из зала донеслись звуки разбившегося стекла. Пришлось идти, выяснять в чем дело. Оказалось, вокруг создания флага был такой ажиотаж, что кто-то уронил на пол вазу с цветами, представленными тут же на выставке подопечных Ирины Ирзиной.

На Альфие Шаминой лежала очень ответственная и непростая работа по фиксации доказательной базы. Все отчетные материалы будут направлены в международное агентство регистрации рекордов Interrecord. Фото: © Дмитрий Сивков

Подумалось: «К счастью!». Что ж, так все и вышло. Мировые рекорды для Международного агентства регистрации рекордов Interrecord были зафиксированы. Размеры самого большого флага страны, состоящий из цветов из полимерной глины: длина 139 сантиметров, ширина — 90, количество роз — 1250. Еще один рекорд с казанской пропиской — самый большой букет ландышей: 180 веточек, 3 060 бутонов.

Для раскатывания такого вот «теста» вместо скалки сгодится и баллончик с лаком для волос. Фото: © Дмитрий Сивков

К слову, те кто пожелает воочию увидеть уникальный флаг нашей страны смогут сделать это, если придут в подростковый клуб «Лимонад» на Латышских Стрелков, 25. Правильное место выбрано, такие шедевры не должны становится только историей, а быть частью повседневности и вдохновлять на ее преображение.