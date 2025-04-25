126 тысяч пенсионеров Татарстана получили надбавку автоматически

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Республика
25 апреля 2025  09:13

С начала 2025 года более 126 тысяч жителей Татарстана – пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы – получили повышенные пенсии за счет автоматического начисления надбавки на уход. Об этом сообщило Отделение Социального фонда РФ по республике.

Размер доплаты составляет 1314 рублей для страховых пенсий и 1377 рублей для государственных пенсий. С 2025 года эта сумма будет ежегодно индексироваться вместе с основной пенсией.

Как пояснил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин, если раньше для получения выплаты требовалось заявление от ухаживающего, то теперь надбавка назначается автоматически. При этом периоды ухода могут быть засчитаны в страховой стаж (1,8 балла за год ухода) – для этого необходимо подать отдельное заявление в СФР.

В случаях раздельного проживания потребуется подтверждение от пенсионера или его родственников. Новый порядок значительно упрощает процедуру получения положенных выплат.

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