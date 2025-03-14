13-й Республиканский ифтар соберет 13 тысяч человек в «Казань Экспо»

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Город
14 марта 2025  12:07

19 марта в Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет 13-й Республиканский ифтар, ставший традиционным мероприятием для мусульман Татарстана. В этом году за праздничным столом разговения соберутся 13 тысяч человек, включая верующих со всей республики, руководителей различного уровня, участников специальной военной операции, а также религиозных, общественных, культурных и государственных деятелей.  

Как сообщил руководитель аппарата Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ирек Арсланов, в этом году было распространено 13 тысяч билетов на мероприятие. «Мы стремимся, чтобы билеты в первую очередь получили те, кто соблюдает пост и регулярно посещает мечети. Желающие могут обратиться в мухтасибат своего района для получения приглашения», – пояснил он.  

Республиканский ифтар – это не только возможность разделить радость разговения после дня поста, но и важное событие, объединяющее людей.

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