13-й Республиканский ифтар соберет 13 тысяч человек в «Казань Экспо»

19 марта в Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет 13-й Республиканский ифтар, ставший традиционным мероприятием для мусульман Татарстана. В этом году за праздничным столом разговения соберутся 13 тысяч человек, включая верующих со всей республики, руководителей различного уровня, участников специальной военной операции, а также религиозных, общественных, культурных и государственных деятелей.

Как сообщил руководитель аппарата Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ирек Арсланов, в этом году было распространено 13 тысяч билетов на мероприятие. «Мы стремимся, чтобы билеты в первую очередь получили те, кто соблюдает пост и регулярно посещает мечети. Желающие могут обратиться в мухтасибат своего района для получения приглашения», – пояснил он.

Республиканский ифтар – это не только возможность разделить радость разговения после дня поста, но и важное событие, объединяющее людей.