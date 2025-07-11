13 июля в Казани пройдёт бесплатная акция по раннему выявлению рака груди

В это воскресенье, 13 июля 2025 года, в Арт Центре состоится социальная акция «Казань против рака груди», которая уже более 10 лет помогает женщинам вовремя обнаружить опасное заболевание. С 10:00 до 16:00 все желающие смогут бесплатно проконсультироваться с врачами-маммологами и онкологами из Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД МЗ РТ) и маммологического центра «Весна».

Рак молочной железы остаётся самым распространённым онкологическим заболеванием среди женщин Татарстана — на него приходится 29,2% всех случаев женской онкологии. Только в 2023 году в республике выявили 14 544 новых случая злокачественных опухолей, что на 5-7% больше, чем годом ранее. Однако есть и хорошая новость: благодаря ранней диагностике 85% случаев рака груди в регионе обнаруживают на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Акция «Казань против рака груди» работает с 2014 года и уже помогла более чем 5000 женщин. Благодаря регулярным обследованиям врачи смогли выявить 79 случаев заболевания на ранней стадии, что спасло жизни многим пациенткам.

Помимо бесплатных консультаций, участниц ждёт полезная программа: лекции о профилактике рака, влиянии питания и наследственности, а также открытая репетиция хора «Кружок» в 14:00. Женщины смогут не только проверить здоровье, но и оставить слова поддержки тем, кто уже борется с болезнью.

Организаторы отмечают, что многие женщины избегают визитов к маммологу из-за страха. По данным опросов, 32% жительниц Казани никогда не были у этого специалиста, и лишь 17% планируют пройти обследование в этом году. Чтобы снизить тревожность, акция проходит не в больнице, а в комфортной обстановке Арт Центра.

Осмотры проводят опытные врачи одного из ведущих онкоцентров России. Если во время диагностики обнаружатся подозрительные изменения, пациенток поставят на контроль и направят на дополнительные исследования.

Акция организована Республиканским клиническим онкологическим диспансером МЗ РТ им. проф. Сигала и агентством Be Bright Event. Вход свободный, предварительная запись не требуется. Не упустите шанс позаботиться о своём здоровье — ранняя диагностика спасает жизни!