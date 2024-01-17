13 НКО Татарстана помогут избирательному процессу

Общественная палата РТ подписала с рядом НКО соглашения о сотрудничестве. Теперь сотрудники этих организаций смогут работать наблюдателями на различных выборах. Но только после соответствующего обучения

«Всего были заключены соглашения с 13 различными объединениями. За ними стоят их коллективы. Предстоящие выборы – это важный и ответственный момент в жизни государства и нашей республики в частности. Сейчас наша задача вместе с представителями гражданского общества обеспечить доступность, прозрачность, грамотность выборов», – заявил заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

Причем соглашения заключены на длительный срок, они будут работать в течение нескольких избирательных кампаний, начиная с выборов президента России в марте этого года.

С конца января представители общественных организаций начнут профильное обучение. Там им расскажут об особенностях работы на избирательных участках, методах решения различных ситуаций и какие могут возникнуть вопросы, добавил председатель исполнительного комитета татарстанского отделения «Ассоциации юристов России», руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты РТ Тимур Какохо.

«Такая практика проводится ежегодно, она доказала свою эффективность. Мы заключаем соглашения, чтобы обменяться опытом. После каждого электорального цикла каждый делится тем, какие ситуации происходили на участках, с какими проблемами сталкивались. А мы здесь, в штабе, анализируем, консультируем и на основе опыта проводим обучение. Сейчас мы готовим программу обучения», – сказал спикер.

По словам руководителя «Молодой гвардии Единой России» Руслана Шигабутдинова, ребята проявляют большой интерес к избирательным процессам и хотят познакомиться с ними изнутри. «У каждого есть внутренние цели, амбиции, мотивация. Для тех ребят, которые хотят изнутри понять, как проходят выборы, это всегда интересно. Среди нашего актива никогда не возникает каких-то противоречий, большая часть хотят быть сопричастными к таким событиям», – поделился он.

Напомним, восьмые по счету выборы президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года.