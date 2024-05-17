130 млрд рублей бизнес получил в рамках реализации программы «1764»

news_top_970_100
Республика
17 мая 2024  16:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В первом квартале 2024 года в рамках программы «1764» субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) заключили 5,1 тыс. кредитных договоров на сумму более 130 млрд рублей. Малый бизнес привлек 70% от общего объема льготных кредитов, средний – 30%. Средневзвешенная ставка по кредитам составила 13,4% годовых. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Программе участвуют 90 банков, среди которых наибольший объем финансирования предприниматели привлекли через Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Альфа-Банк. Более половины кредитных средств (68,4 млрд рублей) получили предприниматели из обрабатывающего производства. Также значительные суммы выделены транспортным компаниям и складским комплексам (17 млрд рублей), сельскохозяйственным компаниям (7,6 млрд рублей) и гостиничному бизнесу (5,2 млрд рублей).

Средний размер кредитов для МСП составил от 30 до 46 млн рублей. Большая часть кредитов (33%) была предоставлена предпринимателям из Центрального федерального округа, 21% – из Приволжского федерального округа, и 12% – из Сибирского федерального округа. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область стали лидерами по выдаче кредитов.

Программа «1764» помогает малому и среднему бизнесу получить кредиты по сниженной ставке для инвестиционных целей, пополнения оборотных средств и рефинансирования. В результате программы наблюдается рост кредитования, особенно среди микропредприятий, что свидетельствует о грамотно выстроенной государственной поддержке.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Новый финансовый инструмент появился в России – о нем рассказал Чебесков на KazanForum
Татарстанский метеоролог рассказал, какое лето нас ожидает в этом году
Мошенники предлагают продлить срок банковской карты
130 млрд рублей бизнес получил в рамках реализации программы «1764»
Вице-премьер Алексей Оверчук: «Происходит сдвиг исламского мира с Запада на Восток и на Юг»
В Казани прошла встреча Минниханова с крупным дубайским бизнесменом
Заключённые колонии в Татарстане будут помогать обустраивать дворы по программе «Наш двор»
Стали известны победители международной премии Workspace Digital Awards