130 млрд рублей бизнес получил в рамках реализации программы «1764»

В первом квартале 2024 года в рамках программы «1764» субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) заключили 5,1 тыс. кредитных договоров на сумму более 130 млрд рублей. Малый бизнес привлек 70% от общего объема льготных кредитов, средний – 30%. Средневзвешенная ставка по кредитам составила 13,4% годовых. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Программе участвуют 90 банков, среди которых наибольший объем финансирования предприниматели привлекли через Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Альфа-Банк. Более половины кредитных средств (68,4 млрд рублей) получили предприниматели из обрабатывающего производства. Также значительные суммы выделены транспортным компаниям и складским комплексам (17 млрд рублей), сельскохозяйственным компаниям (7,6 млрд рублей) и гостиничному бизнесу (5,2 млрд рублей).

Средний размер кредитов для МСП составил от 30 до 46 млн рублей. Большая часть кредитов (33%) была предоставлена предпринимателям из Центрального федерального округа, 21% – из Приволжского федерального округа, и 12% – из Сибирского федерального округа. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область стали лидерами по выдаче кредитов.

Программа «1764» помогает малому и среднему бизнесу получить кредиты по сниженной ставке для инвестиционных целей, пополнения оборотных средств и рефинансирования. В результате программы наблюдается рост кредитования, особенно среди микропредприятий, что свидетельствует о грамотно выстроенной государственной поддержке.