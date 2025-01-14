14 января: праздники России и мира, знаменитости и традиции

14 января отмечается несколько значимых праздников как в России, так и за ее пределами.

Традиционно в России в ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Старый Новый год — уникальное событие, которое впервые было отмечено в 1919 году, когда страна перешла с юлианского на григорианский календарь. До этого момента Российская империя пользовалась старым стилем, в то время как Европа уже перешла на более точный григорианский календарь, что создало разницу в 13 дней.



Также 14 января во многих странах отмечается Всемирный день логики. Праздник учредили в 2019 году ЮНЕСКО и Международный совет по философии и гуманитарным наукам.



Кроме того, в мире отмечаются и другие праздники: День народного целителя, День белоснежных птиц, День рождения Московской области.

В этот день родились известные личности:



• Валерий Харламов (1948-1981) — Российский хоккеист 11 раз становился чемпионом СССР в составе московского ЦСКА, восемь раз побеждал на чемпионатах мира и дважды завоевывал олимпийское золото. Жизнь легендарного форварда оборвалась в результате автокатастрофы. На тот момент Харламову было всего 33 года.



• Наринэ Абгарян (54 года) – Армянская писательница, автор книг «Манюня», «С неба упали три яблока» и «Люди, которые всегда со мной».