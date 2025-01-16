14 января в республике произошло пять ЧП связанных с газовым оборудованием

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Республика
16 января 2025  09:15
Автор:
Дмитрий Смирнов

Сначала в доме № 63 по ул. Гагарина в Казани возникла угроза взрыва бытового газа. Житель одной из квартир этого дома находился в неадекватном состоянии. Отметим, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Аварийная газовая служба перекрыла газоснабжение во всем доме. Но оно оперативно было восстановлено, кроме одной квартиры, сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

В частном секторе на улице Карельская без газа остался один дом из-за того, что автомобиль наехал на газопровод. Виновник происшествия скрылся.  

В Альметьевске владелец квартиры перепутал два шланга воды и газа при самостоятельной установке водонагревательной колонки. За то, что вода попала во внутридомовой газопровод он заплатит штраф и возместит расходы за устранение аварийной ситуации.  То есть установка обойдется ему дороже, чем если бы ей занимался специалист.

В доме № 18 по улице Набережная населенного пункта Кощаково Пестречинского района произошел пожар. Его причиной стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, а именно – сотрудники аварийной службы установили повреждение газового котла. Пострадавший собственник жилья 1960 г. р. был в состоянии алкогольного опьянения. В результате его госпитализировали в РКБ, а его квартира отключена с установкой металлической заглушки.

В доме 26 по улице Саначина в Набережных Челнах от пожара пострадала самогонщица. Возгорание произошло в процессе изготовления высокоградусного напитка: самогонный аппарат взорвался. Женщину с ожогами госпитализировали. И ее жилье соответственно было отключено от газа с установкой металлической заглушки.

Берегите себя и близких!

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