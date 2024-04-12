140 из 240 участков дорог в Казани прошли ямочный ремонт

Согласно данным, полученным от комитета внешнего благоустройства города, ямочный ремонт уже выполнен на улицах Копылова – Ленинградской, Натана Рахлина, Нурихана Фаттаха, Петербургской – Назарбаева и других. В текущем году планируется провести работы по ремонту дорожных ям еще на 100 участках. На данный момент в этих работах задействовано около 25 единиц техники и 48 сотрудников дорожных служб.

В период межсезонья возникают проблемные участки на дорогах из-за резких изменений температуры и интенсивного движения автотранспорта. Для устранения ям проводится ремонт до начала крупных строительных работ на улицах, которые не попали в программу текущего года. Приоритет отдается обновлению участков дорожного покрытия с наибольшим автомобильным и общественным транспортным потоком. Также учитываются обращения водителей.