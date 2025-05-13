147 новых мусорных площадок появятся в Казани в 2025 году

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Город
13 мая 2025  16:37

В столице Татарстана продолжается модернизация системы сбора ТКО. В текущем году в городе будет обустроено 147 новых контейнерных площадок: 127 во дворах многоквартирных домов и 20 в частном секторе. На эти цели из городского бюджета выделено 50 млн рублей.

Ключевые аспекты программы:

  • За последние 5 лет в Казани создано 289 площадок
  • Новые объекты строятся в рамках программы «Наш двор»
  • Особое внимание уделяется проблеме строительного мусора

«Мы системно работаем над решением проблемы отходов, хотя законодательная база пока недостаточна», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Решение проблемы строительных отходов:

  • В 2023 году на Мамадышском тракте открыта перерабатывающая площадка
  • Выделено 4 новых участка под прием строительного мусора
  • Подрядчики капремонта обязаны заключать договоры на утилизацию отходов

Как пояснил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, особую сложность представляют отходы от масштабных строительных проектов, для которых пока нет эффективной системы учета и переработки на федеральном уровне.

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