147 новых мусорных площадок появятся в Казани в 2025 году

В столице Татарстана продолжается модернизация системы сбора ТКО. В текущем году в городе будет обустроено 147 новых контейнерных площадок: 127 во дворах многоквартирных домов и 20 в частном секторе. На эти цели из городского бюджета выделено 50 млн рублей.

Ключевые аспекты программы:

За последние 5 лет в Казани создано 289 площадок

Новые объекты строятся в рамках программы «Наш двор»

Особое внимание уделяется проблеме строительного мусора

«Мы системно работаем над решением проблемы отходов, хотя законодательная база пока недостаточна», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Решение проблемы строительных отходов:

В 2023 году на Мамадышском тракте открыта перерабатывающая площадка

Выделено 4 новых участка под прием строительного мусора

Подрядчики капремонта обязаны заключать договоры на утилизацию отходов

Как пояснил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, особую сложность представляют отходы от масштабных строительных проектов, для которых пока нет эффективной системы учета и переработки на федеральном уровне.