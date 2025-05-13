147 новых мусорных площадок появятся в Казани в 2025 году

В столице Татарстана продолжается модернизация системы сбора ТКО. В текущем году в городе будет обустроено 147 новых контейнерных площадок: 127 во дворах многоквартирных домов и 20 в частном секторе. На эти цели из городского бюджета выделено 50 млн рублей.
Ключевые аспекты программы:
- За последние 5 лет в Казани создано 289 площадок
- Новые объекты строятся в рамках программы «Наш двор»
- Особое внимание уделяется проблеме строительного мусора
«Мы системно работаем над решением проблемы отходов, хотя законодательная база пока недостаточна», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
Решение проблемы строительных отходов:
- В 2023 году на Мамадышском тракте открыта перерабатывающая площадка
- Выделено 4 новых участка под прием строительного мусора
- Подрядчики капремонта обязаны заключать договоры на утилизацию отходов
Как пояснил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, особую сложность представляют отходы от масштабных строительных проектов, для которых пока нет эффективной системы учета и переработки на федеральном уровне.