15 иностранных и 57 российских компаний представят продукцию в мае на Kazan Halal Market

Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market пройдет в столице Татарстана с 14 по 19 мая 2024 года. Она будет работать с 8:00 до 19:00 ежедневно в агропромышленном парке.

В ярмарке примут участие 15 зарубежных компаний из 9 стран.

Около 57 компаний из регионов России покажут свою продукцию на ярмарке под брендом «Татар базары».

Kazan Halal Market предоставляет возможность для стартапов заявить о себе.

Площадка открыта для продажи продуктов питания, косметики, одежды, атрибутики, аксессуаров и товаров для дома.