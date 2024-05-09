15 иностранных и 57 российских компаний представят продукцию в мае на Kazan Halal Market

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Город
9 мая 2024  08:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market пройдет в столице Татарстана с 14 по 19 мая 2024 года. Она будет работать с 8:00 до 19:00 ежедневно в агропромышленном парке.

В ярмарке примут участие 15 зарубежных компаний из 9 стран.

Около 57 компаний из регионов России покажут свою продукцию на ярмарке под брендом «Татар базары».

Kazan Halal Market предоставляет возможность для стартапов заявить о себе.

Площадка открыта для продажи продуктов питания, косметики, одежды, атрибутики, аксессуаров и товаров для дома.

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