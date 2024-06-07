1,5 миллиарда рублей потратят на вывоз мусора из четырех районов Казани

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в западной зоне Татарстана выделит почти 1,5 миллиарда рублей на транспортировку мусора в границах четырех районов столицы: Вахитовского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского.

Об этом свидетельствует тендер, опубликованный на сайте госзакупок. Заказчиком выступает УК «ПЖКХ».

Договор с оператором будет действовать 1,5 года. Согласно документу, оператор обязан обеспечить погрузку ТКО, транспортировку специальными мусоровозами и разгрузку на объектах обработки и размещения. Оператор также обязан обеспечивать своевременную замену емкостей для мусора и работу круглосуточной диспетчерской службы.

Плановый объем отходов определен в соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами, утвержденной постановлением кабинета министров РТ в 2018 году. На период действия договора он составляет почти 650 тысяч тонн.

Ранее мы писали, что в прошлом году из 1,5 млн тонн бытовых отходов только 122 тысячи тонн получиось утилизировать, все остальное – сейчас лежит на полигонах. К 2027 году в Татарстане построят шесть комплексов для переработки коммунальных отходов.