15 шагов по подготовке автомобиля к морозам

Подробную инструкцию по подготовке машины к зиме редакции «КВ» предоставил эксперт - председатель Объединенного союза автоэкспертов ОСА Кирилл Первушкин.

Зимние шины: безопасность на дороге. С приближением холодов и появлением снега важно помнить о замене летних шин на зимние. Если средняя температура за окном опускается ниже четырех градусов мороза, то использование зимних шин становится обязательным. Они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, уменьшают риск скольжения и повышают безопасность вождения. Выбирайте шипованные или с протектором «липучкой» для максимальной устойчивости.

Новое моторное масло: надежная защита двигателя в холодную погоду. С приходом зимы особенно важно обратить внимание на состояние моторного масла. Новое масло обладает лучшими свойствами очистки и защиты двигателя в условиях мороза. Замена масла перед зимой поможет избежать проблем с пуском двигателя холодным утром и продлит срок службы автомобиля.

Зимняя жидкость бачка омывателя: готовность к экстремальным условиям. Залейте в бачок омывателя специальную зимнюю жидкость, которая не замерзает при низких температурах. Также рекомендуется иметь запасную жидкость в багажнике для чрезвычайных ситуаций. Обратите внимание, что жидкость без запаха может содержать дешевые спирты, которые могут вызывать астматическую реакцию.

Полный бак топлива: предотвращение образования конденсата в баке. Заправьте несколько раз полный бак топлива перед наступлением холодов. Это поможет предотвратить появление влаги, которая может негативно повлиять на работу двигателя в зимние месяцы.

Зарядка аккумулятора: надежный запуск двигателя. Если летом пробег был короткий, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор на СТО, сняв его с автомобиля. Это поможет обеспечить надежную работу аккумулятора в холодное время года.

Силиконовая смазка для уплотнителей дверей: защита от примерзания. Нанесите силиконовую смазку на «резинки» уплотнителя дверей, чтобы избежать их примерзания в мороз. Это обеспечит легкое открытие и закрытие дверей, а также защитит уплотнители от износа.

Зимние дворники: очистка от снега и грязи. Приобретите специальные зимние дворники, которые отличаются от летних чехлом на корпусе, предотвращающим скапливание снега. Они обеспечат эффективную очистку ветрового стекла от осадков и грязи в зимний период.

Накидка для кожаного салона: защита от холода и износа. Для автомобилей с кожаным салоном рекомендуется приобрести тканевые накидки, которые помогут сохранить кожу от негативного воздействия холода и износа. Это также обеспечит дополнительный комфорт для пассажиров и защитит салон от загрязнения.

Профилактика: гарантия безопасности на дороге. Перед наступлением зимы обязательно устраните любые проблемы с замками, электрикой или стеклоподъемниками. Это поможет избежать неприятных ситуаций на дороге и обеспечит надежную работу автомобиля в мороз.

Промывка днища и порогов: защита от коррозии. Один раз перед зимой и после зимы рекомендуется хорошо промыть днище и пороги автомобиля для предотвращения коррозии. Это поможет сохранить кузов автомобиля в хорошем состоянии и продлит срок его службы.

Впитывающие пеленки на коврики: поддержание чистоты. На коврики рекомендуется положить автомобильные впитывающие пеленки, которые помогут поддерживать чистоту и сухость в салоне. Это особенно актуально в зимний период, когда на улице много снега и грязи.

Щетка от снега и скребок для стекол: необходимые аксессуары для зимнего периода. Для борьбы со снегом и грязью на стеклах автомобиля рекомендуется приобрести длинную щетку от снега и водосгон - скребок для стекол. Они помогут быстро и эффективно очистить автомобиль от осадков без повреждения стекол.

Замена масла КПП: поддержание надежности коробки передач. Раз в пять лет следует менять масло КПП - как механической, так и автоматической, чтобы повысить ресурс коробки передач в условиях холода. Это поможет поддерживать надежность ее работы и предотвратить поломку.

Предупредительные меры. Все вышеупомянутые меры предосторожности помогут подготовить ваш автомобиль к зимнему периоду и обеспечить его безопасную эксплуатацию. Не забывайте о проведении профилактических работ и использовании специальных аксессуаров для комфортного и безопасного вождения в зимних условиях.



Вывод: подготовьте свой автомобиль к зиме прямо сейчас. Не забывайте о необходимости подготовки вашего автомобиля к зимнему периоду заранее. Следуйте рекомендациям по замене шин, масла, жидкостей, проведению профилактических работ и приобретению специальных аксессуаров для комфортной и безопасной езды в холодное время года.