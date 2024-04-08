15 тысяч казанских школьников отдохнут в лагерях Татарстана

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Республика
8 апреля 2024  14:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Летняя кампания имеет социально ориентированный характер, уделяя особое внимание детям в трудной жизненной ситуации. Путевки для таких детей являются бесплатными и полностью оплачиваются из бюджета Республики Татарстан.

Летом планируется обеспечить путевки более чем тысяче детей, нуждающихся в особой заботе государства. Организованные группы получат 3,7 тысяч путевок.

Продажа откроется 12 апреля на сайте городского центра «Ял». В среднем, стоимость путевок в лагеря предприятий Казани составит от 15 до 50 тысяч рублей за смену.

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