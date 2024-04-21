15 тысяч работников органов местного самоуправления в Татарстане отмечают профессиональный праздник

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Республика
21 апреля 2024  10:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин поздравляет глав районов с Днем местного самоуправления.

Праздник объединяет всех, кто работает в органах муниципальной власти городов, районов и сельских поселений.

В муниципалитетах республики работает более 15 тысяч человек, включая депутатов, глав и муниципальных служащих.

Ветераны органов местного самоуправления внесли значительный вклад в развитие территорий и передали опыт и знания последующим поколениям.

Главы муниципалитетов решают актуальные вопросы развития, влияющие на благополучие жизни татарстанцев. Благодаря поддержке руководства республики, муниципалитеты Татарстана динамично развиваются, меняя облик городов и сел.

В праздничный день Экзам Губайдуллин выражает благодарность и пожелания крепкого здоровья, энергии и успеха в работе.

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