15 тысяч работников органов местного самоуправления в Татарстане отмечают профессиональный праздник

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин поздравляет глав районов с Днем местного самоуправления.

Праздник объединяет всех, кто работает в органах муниципальной власти городов, районов и сельских поселений.

В муниципалитетах республики работает более 15 тысяч человек, включая депутатов, глав и муниципальных служащих.

Ветераны органов местного самоуправления внесли значительный вклад в развитие территорий и передали опыт и знания последующим поколениям.

Главы муниципалитетов решают актуальные вопросы развития, влияющие на благополучие жизни татарстанцев. Благодаря поддержке руководства республики, муниципалитеты Татарстана динамично развиваются, меняя облик городов и сел.

В праздничный день Экзам Губайдуллин выражает благодарность и пожелания крепкого здоровья, энергии и успеха в работе.