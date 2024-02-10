1,5 тысячи татарстанцев стали свидетелями национальной борьбы на лошадях в Муслюмово

Муслюмовский район сегодня стал площадкой для проведения фестиваля «Җиз кыңгырау моңнары», что в переводе значит «Перезвоны медных колокольчиков».

Утренний мороз совсем не смутил гостей, они прибыли в Муслюмово из Казани, Набережных Челнов, Мензелинска, Альметьевска и Сарманово, чтобы увидеть запряженных лошадей и принять участие в национальных играх «Аударыш». По подсчетам организаторов, посетили площадку порядка 1,5 тысячи человек.

На празднике можно было посмотреть парад упряжек, прогуляться у ярмарочных прилавков, послушать концертную программу, прокатиться в повозках и стать свидетелем жарких состязаний. «Аударыш» — национальная борьба на лошадях, чемпионом которой в этом году стал Тукаевский район.

Фестиваль проходит в третий раз. Руководство района отметило, что это часть работы над восстановлением и сохранением традиций. В 1990-е в Муслюмово сгорела лошадиная ферма, с тех пор и сами муслюмовцы перестали их держать животных в личных хозяйствах.