15 жителей села в РТ госпитализированы благодаря врачам мобильной поликлиники

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Республика
24 сентября 2024  14:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В Высокогорском районе Татарстана продолжает работу мобильная поликлиника. Проект реализуется в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и национального проекта «Здравоохранение».

На этой неделе врачи мобильного комплекса городской клинической больницы №7 имени М.Н. Садыкова ведут прием пациентов в селе Ильино. Всего планируется осмотреть 60 жителей близлежащих населенных пунктов.

 Фото: © пресс-служба горбольницы

Врачи мобильной поликлиники проводят диспансеризацию населения и выявляют заболевания на ранних стадиях. В состав медицинских бригад входят фельдшеры сельских ФАПов, участковые терапевты, врачи узких специальностей. Ожидается, что завтра с населением и врачами встретится главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев.

На прошлой неделе мобильная бригада работала в селе Дубъязы, где медики осмотрели 351 человека. 32 пациента были направлены на дообследование, 15 – рекомендована госпитализация. Всего с начала года врачи мобильной клиники приняли больше 8,1 тысяч жителей Высокогорского района.

Напомним, что мобильные поликлиники начали работать в районах Татарстана с 2019 года по инициативе Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Решение о внедрении мобильных поликлиник для диспансеризации жителей удалённых населённых пунктов было принято Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

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