16 мигрантов-нарушителей предстанут перед судом в Татарстане

В рамках комплексной операции по контролю соблюдения миграционного законодательства сотрудники различных правоохранительных органов Татарстана провели рейды в распределительном центре и объектах общепита. В результате были выявлены 16 иностранных граждан, нарушивших миграционные правила.

В распределительном центре одной из торговых сетей в Лаишевском районе были обнаружены 11 иностранцев, работавших с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.

В кафе Казани были выявлены 5 иностранных граждан, также работавших нелегально. В отношении них составлены административные материалы и назначены штрафы.

В ходе рейдов было установлено, что в некоторых случаях юридические лица не проверили законность осуществления мигрантами трудовой деятельности. В отношении них будут приняты меры административной ответственности.