16 мигрантов-нарушителей предстанут перед судом в Татарстане

news_top_970_100
Республика
7 июня 2024  17:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках комплексной операции по контролю соблюдения миграционного законодательства сотрудники различных правоохранительных органов Татарстана провели рейды в распределительном центре и объектах общепита. В результате были выявлены 16 иностранных граждан, нарушивших миграционные правила.

В распределительном центре одной из торговых сетей в Лаишевском районе были обнаружены 11 иностранцев, работавших с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.

В кафе Казани были выявлены 5 иностранных граждан, также работавших нелегально. В отношении них составлены административные материалы и назначены штрафы.

В ходе рейдов было установлено, что в некоторых случаях юридические лица не проверили законность осуществления мигрантами трудовой деятельности. В отношении них будут приняты меры административной ответственности.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Сокурах иномарка влетела в скорую помощь
В Казани несколько улиц будут перекрыты в День России
Дети-сироты в Татарстане получили 39 жилых помещений по госконтрактам
Татарстан на 70% выполнил программу по строительству жилья
В Татарстане впервые заметили электрокар от Xiaomi за 6 млн рублей
16 мигрантов-нарушителей предстанут перед судом в Татарстане
В Татарстане на заключение госконтрактов по нацпроекту направлено более 7 млрд рублей
Высокооплачиваемая работа!