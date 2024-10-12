1,7 тыс. татарстанцев освоили профессии благодаря федеральному проекту

В 2024 году более 1 700 жителей Татарстана прошли обучение новым специальностям на базе кадровых центров «Работа России». Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Годом ранее, в 2023 году, обучение прошли 8 276 татарстанцев.

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета и доступно для различных категорий граждан, в том числе для лиц в возрасте 50 лет и старше, инвалидов, работников, находящихся под риском увольнения, членов семей погибших участников СВО, неработающих мам детей дошкольного возраста и др.

Кадровые центры «Работа России» расположены в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Кукморском районе.

Желающие пройти обучение могут подать заявку на портале «Работа России», выбрав подходящую образовательную программу и организацию.

В настоящее время доступно 263 программы обучения, охватывающих различные сферы, от ИТ-сферы и аналитики данных до управления персоналом, финансов, маркетинга, дизайна, образования, сервиса и услуг.

Для работодателей также функционируют специальные разделы, позволяющие им организовать целевое обучение будущих сотрудников под свои потребности, а также предоставить молодым специалистам возможность пройти практику или стажировку на предприятии.