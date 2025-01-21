179 домов отремонтировали за год в Казани

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Город
21 января 2025  15:20

В Казани за 2024 год завершили капитальный ремонт 179 многоквартирных домов. С момента запуска программы обновления жилого фонда в 2008 году в городе отремонтировали более 4 тысяч зданий. Такие данные озвучил председатель комитета ЖКХ Василий Лысачкин на итоговом отчете за прошедший год.  

Всего в Казани насчитывается порядка 5900 многоквартирных домов. Из них более 1300 зданий прошли комплексный ремонт, а в 2800 домах выполнены отдельные работы в рамках программы капитального обновления.  

В 2024 году в рамках программы обновили кровли в 70 домах, фасады – в 54 зданиях, а системы отопления – в 46. Кроме того, в 52 домах установили 138 новых лифтов. Современные подъемные платформы оснащены антивандальными и энергосберегающими функциями, а также кнопками со шрифтом Брайля для удобства маломобильных граждан.  

Отдельное внимание уделено ремонту подъездов. В 2024 году обновили 400 подъездов в 139 домах. Программа по обновлению подъездов рассчитана на пять лет, и за два года ее реализации уже отремонтировано 944 подъезда в 332 зданиях. Планируется, что к завершению программы будет обновлено 2048 подъездов в 670 домах.  

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