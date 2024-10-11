179 студентов из Татарстана будут получать стипендию Минниханова

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Республика
11 октября 2024  12:06

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов утвердил список студентов, которые с 1 сентября 2024 года будут получать стипендию от правительства региона. В списке значатся 179 молодых людей, обучающихся в вузах Татарстана.

Стипендия будет предоставляться на весь период обучения и является частью дополнительных мер государственной поддержки талантливой молодежи.

В список вошли студенты Казанского федерального университета (КФУ), Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), университета Иннополис и других вузов республики.

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