179 студентов из Татарстана будут получать стипендию Минниханова

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов утвердил список студентов, которые с 1 сентября 2024 года будут получать стипендию от правительства региона. В списке значатся 179 молодых людей, обучающихся в вузах Татарстана.

Стипендия будет предоставляться на весь период обучения и является частью дополнительных мер государственной поддержки талантливой молодежи.

В список вошли студенты Казанского федерального университета (КФУ), Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), университета Иннополис и других вузов республики.