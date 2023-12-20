185 татарстанских студентов планируют поработать в студотрядах этой зимой

Студенты из Татарстана планируют работать на стройках, а также проводниками и вожатыми в поездах. Подробнее об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

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Республика
20 декабря 2023  12:27
Автор:
Владислав Косолапкин

«С 18 декабря 32 представителя студенческих отрядов начали работать на зимних пассажирских перевозках. Зимние перевозки (зимники) отличаются от летних объемом и сложностью работ. Здесь трудятся самые усердные и стойкие бойцы студенческих отрядов. Проводники будут работать до 31 января, поэтому Новый год студенты встретят в поезде. Помимо неповторимой атмосферы романтики железных дорог ребят ждет достойный заработок – от 45 тыс. рублей за месяц. Перед отправлением на работу в зимнее время, ребята прошли дополнительное обучение - на протяжении нескольких месяцев», – прокомментировал он.

Около 100 студентов будут работать на зимних сменах в детских оздоровительных лагерях на различных должностях, зарабатывая от 11 до 13 тысяч за неделю. Также, 43 студента готовятся к работе на стройках в Челябинской и Новосибирской областях, а 10 студентов отправятся за границу на стройку атомных электростанций в Турции и Египте, заработав до 100 тысяч за два месяца работы.

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185 татарстанских студентов планируют поработать в студотрядах этой зимой
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