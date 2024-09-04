19-летний лихач из Казани лишился «девятки» за ряд нарушений

Вчера во время рейда сотрудники ГИБДД задержали 19-летнего жителя Казани, который превратил свой ВАЗ-2109 в машину нарушений ПДД. Юноша управлял автомобилем без номеров, не имея при этом водительских прав. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ходе осмотра «девятки» инспекторы выявили целый ряд грубых нарушений. Оказалось, что автомобиль не только не зарегистрирован, но и оснащен тонировкой, не соответствующей нормам, а его выхлопная система модифицирована для увеличения уровня шума. Также выяснилось, что молодой человек ездил без страховки и даже не пристегивался ремнем безопасности.

В итоге на лихача составили сразу 7 административных протоколов. Автомобиль был изъят и отправлен на штрафстоянку.