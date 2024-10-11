1,9 тысяч нарушений миграционного законодательства было пресечено в Татарстане

В Татарстане завершилась Всероссийская операция «Нелегал-2024», направленная на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

За время операции в республике было выявлено почти 1,9 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Так, больше 1 тысячи человек привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания, а 121 иностранец привлечен к ответственности за осуществление трудовой деятельности без документов. Кроме этого, почти 490 правонарушений зарегистрировано в связи с незаконным привлечением к трудовой деятельности иностранного гражданина.

Судебные органы вынесли решения об административном выдворении в отношении 325 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, а также вынесли 312 решений о не разрешении въезда в РФ.