1,9 тысяч нарушений миграционного законодательства было пресечено в Татарстане

news_top_970_100
Республика
11 октября 2024  16:04

В Татарстане завершилась Всероссийская операция «Нелегал-2024», направленная на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

За время операции в республике было выявлено почти 1,9 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Так, больше 1 тысячи человек привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания, а 121 иностранец привлечен к ответственности за осуществление трудовой деятельности без документов. Кроме этого, почти 490 правонарушений зарегистрировано в связи с незаконным привлечением к трудовой деятельности иностранного гражданина.

Судебные органы вынесли решения об административном выдворении в отношении 325 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, а также вынесли 312 решений о не разрешении въезда в РФ.

news_right_column_240_400
Новости
«Пусть каждый ребенок растет в любящей семье!»
В Татарстане появилась ферма с лошадьми стоимостью от 2,5 млн рублей
Завершилось итоговое собрание Всероссийского форума татарских журналистов
В Татарстане запечатлели эффект «гало» на небе
В Татарстане запечатлели эффект «гало» на небе
Венера Якупова встретилась с юными читателями библиотеки «Сандугач»
Венера Якупова встретилась с юными читателями библиотеки «Сандугач»
Бывший замдиректора «Роскадастра» в Татарстане обвиняется в мошенничестве
1,9 тысяч нарушений миграционного законодательства было пресечено в Татарстане
Куда сходить в выходные в Казани?
Куда сходить в выходные в Казани?