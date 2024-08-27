192 ДТП зарегистрировали за понедельник в Казани

26 августа в Казани было зарегистрировано 192 дорожно-транспортных происшествия, из которых 3 с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

В частности, произошел наезд на велосипедиста при выезде с прилегающей территории, а также два столкновения автомобилей, вызванные нарушением дистанции и очередности проезда.

Полицейскими задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 3 водителя, не имеющих права управления транспортным средством.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 5 граждан.