193 тысячи зерна исследовали в Татарстане на радиационную безопасность

С начала 2024 года в Татарстане проведена масштабная проверка зерна на радиационную безопасность. Исследовано свыше 193 тысяч тонн продукции, и ни в одном из образцов не выявлено превышения допустимых уровней радионуклидов.

Как сообщает Центр оценки качества зерна в Республике Татарстан, специалисты провели свыше 90 радиологических исследований проб зерна и продуктов его переработки. Дополнительно было проанализировано около 1300 образцов по запросам заказчиков.

Важно отметить, что Татарстан значительно нарастил экспорт зерна. С начала года выдано 12 международных сертификатов радиологического контроля на партии ячменя, кукурузы и гороха общим весом 23,4 тысячи тонн. Это в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основными покупателями татарстанского зерна стали Китай и страны Ближнего Востока.