2 тысячи гостей саммита БРИКС в Казани разместят в новостройках «Гаилә»

К предстоящему саммиту БРИКС в Казани готовят фонд по размещению гостей. Власти города решили не ограничиваться гостиницами и задействовали для этих целей два новых многоквартирных дома в микрорайоне «Гаилә».

Как сообщили в мэрии Казани, в двух домах подготовлено порядка 700 квартир, где смогут разместиться до 2 тысяч человек. Для комфортного проживания гостей квартиры полностью оборудованы мебелью, бытовой техникой, посудой и даже постельным бельем. Для удобства постояльцев в квартирах будет проводиться регулярная уборка и смена белья.

Первыми новостройки опробовали на себе представители «Росконгресса». Основной поток гостей ожидается ближе к началу саммита, который пройдет в Казани 22-24 октября.