20 апреля пройдет акция «Тотальный диктант»

Зарегистрироваться могут все желающие на сайте https://totaldict.ru/kazan/. Для участия в очном диктанте необходимо перейти на вкладку «Площадки» в личном кабинете и выбрать удобную площадку, которая будет доступна на сайте 10 апреля. За новостями по поводу акции можно следить в группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/totaldictkzn.

В Казани диктант пройдет в Культурном центре им. Пушкина и Национальной библиотеке РТ. Автором текста стала писатель, журналист и редактор Анна Матвеева. По ее словам, текст будет посвящен дневникам. Диктовать его будут известные люди.

На специально организованных площадках иностранные студенты напишут тест TRuD – упрощенный текст диктанта и тестирование по русскому языку. Центральной площадкой TRuD станет Дом дружбы народов РТ.

Подготовиться к тотальному диктанту жители РТ могут онлайн с 27 марта. Каждую среду проходит онлайн-школа по подготовке к Тотальному диктанту – 2024. Обучение бесплатно и доступно для прохождения любому желающему.

Организаторами акции в РТ выступают русское национально-культурное объединение РТ совместно с региональной молодежной общественной организацией «Центр культур и диалога» РТ при поддержке министерства по делам молодежи РТ, министерства образования и науки РТ и «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР).