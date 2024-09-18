20-летнего казанца накажут за кражу сабвуфера из автомобиля

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Город
18 сентября 2024  14:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудники отдела полиции «Промышленный» задержали 20-летнего казанца, подозреваемого в краже сабвуфера из автомобиля. Преступление было совершено в начале сентября. Потерпевший, владелец автомобиля «ВАЗ-2114», обнаружил пропажу колонки и усилителя на общую сумму 12 тысяч рублей.

Оперативники провели оперативно-розыскные мероприятия и вышли на след злоумышленника. Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские нашли похищенное имущество.

«Свою вину он признал полностью. В настоящее время по данному факту ведется следствие. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города», – сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

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