20-летний водитель погиб, проехав на красный в Казани

news_top_970_100
Город
4 августа 2025  14:07

Трагическое происшествие произошло вечером 2 августа на перекрестке улиц Сахалинской и Ударной в Казани. По предварительным данным ГИБДД, 20-летний водитель ВАЗ-21093, имевший всего два года водительского стажа, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с Toyota Corolla, двигавшейся на разрешающий сигнал.

После касательного удара автомобиль молодого человека вынесло на опору ЛЭП. В результате аварии две 15-летние пассажирки отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Сам водитель, доставленный в тяжелом состоянии в медучреждение, скончался на следующий день от полученных повреждений.

news_right_column_240_400
Новости
20-летний водитель погиб, проехав на красный в Казани
В Казани завершили ремонт дороги на участке проспекта Ямашева
Руководитель «Горкоммунхоза» Набережных Челнов покинул пост
Герои СВО из Татарстана будут учиться управлению у Асгата Сафарова
РТ расширяет программу неонатального скрининга благодаря дополнительному финансированию
Татарстан занял 22-ю позицию в рейтинге качества дорог России
В Казани изменили маршруты троллейбусов №№5, 9 и 12 из-за провала асфальта
Директор и оператор предстанут перед судом за гибель рабочего на заводе в РТ