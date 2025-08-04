20-летний водитель погиб, проехав на красный в Казани

Трагическое происшествие произошло вечером 2 августа на перекрестке улиц Сахалинской и Ударной в Казани. По предварительным данным ГИБДД, 20-летний водитель ВАЗ-21093, имевший всего два года водительского стажа, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с Toyota Corolla, двигавшейся на разрешающий сигнал.

После касательного удара автомобиль молодого человека вынесло на опору ЛЭП. В результате аварии две 15-летние пассажирки отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Сам водитель, доставленный в тяжелом состоянии в медучреждение, скончался на следующий день от полученных повреждений.