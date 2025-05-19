20 мая в Казани стартует детский футбольный турнир «Кожаный мяч»

Казань готовится к масштабному спортивному событию – городскому этапу всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». Как сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов на деловом понедельнике в Исполкоме, в этом году ожидается рекордное количество участников – более 4 тысяч юных спортсменов.

Торжественная церемония открытия турнира состоится 20 мая на стадионе «Мирас». В этот день поддержать начинающих футболистов приедут игроки казанского «Рубина». Соревнования продлятся семь дней, в течение которых будут выявлены самые талантливые команды.

Руководитель Исполкома Казани Рустам Гафаров подчеркнул особую значимость турнира для развития детского спорта. ««Кожаный мяч» уже много лет служит трамплином для юных дарований. Именно здесь начинали свой путь такие известные футболисты, как Фёдор Черенков, Олег Блохин и другие звёзды отечественного футбола», – отметил он.

Гафаров также сообщил о постоянном развитии спортивной инфраструктуры города. В настоящее время в Казани насчитывается более 180 футбольных полей, причём новые площадки продолжают появляться каждый год. Это создаёт прекрасные условия для массового вовлечения детей в спорт.

Основанный в 1964 году легендарным вратарём Львом Яшиным, турнир «Кожаный мяч» сохраняет свою популярность. По словам Гарипова, в прошлом году в соревнованиях участвовало около 3,5 тысяч детей, а в этом году количество участников увеличилось на 500 человек. «Турнир даёт ребятам уникальную возможность проявить себя и сделать первые шаги в большом футболе», – заключил председатель спорткомитета.