20 млн рублей уйдёт на ремонт двух теплоходов в РТ

Теплоходы «Адмирал» и «Павел Миронов» обновят в этом году. На ремонт судов «Флот РТ» выделяет 20 млн рублей. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок.

Известно, что эти средства будут направлены на дефектацию, в рамках которой выявят наиболее повреждённые элементы, и устранят недостатки. В общей сложности, тендер включает в себя порядка 60 пунктов для выполнения поставленной задачи. В качестве сроков указаны 30 дней с момента поставки теплоходов в ремонтный цех.

Пассажирские судна были построены в 1962 и 1974 годы. Например, «Павел Миронов» прибыл в Казань из Венгрии.