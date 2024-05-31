20 млн рублей уйдёт на ремонт двух теплоходов в РТ

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Город
31 мая 2024  11:05
Автор:
Эндже Гарафиева

Теплоходы «Адмирал» и «Павел Миронов» обновят в этом году. На ремонт судов «Флот РТ» выделяет 20 млн рублей. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок.

Известно, что эти средства будут направлены на дефектацию, в рамках которой выявят наиболее повреждённые элементы, и устранят недостатки. В общей сложности, тендер включает в себя порядка 60 пунктов для выполнения поставленной задачи. В качестве сроков указаны 30 дней с момента поставки теплоходов в ремонтный цех. 

Пассажирские судна были построены в 1962 и 1974 годы. Например, «Павел Миронов» прибыл в Казань из Венгрии. 

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