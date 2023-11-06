20 татарстанских проектов выиграли в конкурсе Росмолодежи

Студент КФУ Сергей Симшаг стал обладателем наиболее значительного гранта среди татарстанцев за свой проект образовательного курса «Инклюзивная среда». Он направлен на обучение специалистов, работающих с молодежью, организацию и проведение мероприятий, а также привлечение к ним молодых людей с ограниченными возможностями.

Еще один проект, который уже реализуется на территории Арского района республики, называется «Спортивный туризм — выбор молодых». Он включает однодневные мастер-классы, посвященные преодолению природных препятствий, которые посетили уже более 500 детей. Третий проект, который реализуется в Заинск - чемпионат по офисным видам спорта.

«Только в этом году молодые люди Татарстана в рамках федеральных грантов привлекли в республику более 120 млн рублей. С каждым годом количество победителей растет благодаря системному подходу», - рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.