20 татарстанских проектов выиграли в конкурсе Росмолодежи

По результатам второго сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты» 20 татарстанских проектов получат поддержку на сумму свыше 10 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Республика
6 ноября 2023  14:31
Автор:
Владислав Косолапкин

Студент КФУ Сергей Симшаг стал обладателем наиболее значительного гранта среди татарстанцев за свой проект образовательного курса «Инклюзивная среда». Он направлен на обучение специалистов, работающих с молодежью, организацию и проведение мероприятий, а также привлечение к ним молодых людей с ограниченными возможностями.

Еще один проект, который уже реализуется на территории Арского района республики, называется «Спортивный туризм — выбор молодых». Он включает однодневные мастер-классы, посвященные преодолению природных препятствий, которые посетили уже более 500 детей. Третий проект, который реализуется в Заинск - чемпионат по офисным видам спорта.

«Только в этом году молодые люди Татарстана в рамках федеральных грантов привлекли в республику более 120 млн рублей. С каждым годом количество победителей растет благодаря системному подходу», - рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ветераны СВО в РТ смогут переобучиться по 515 программам
20 татарстанских проектов выиграли в конкурсе Росмолодежи
В Татарстане запущен онлайн-сервис для помощи участникам СВО
В Буинске открыли родник
Достижения регионов представляют в Москве
В Татарстане обсудили ситуацию в Дагестане
Казань получит четыре новых поликлиники
Минниханов: «Значение Дня народного единства в настоящее время особо актуально»